Garlasco la nuova ricostruzione che potrebbe scagionare Stasi | è sulla prova principale

L’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, sembra conoscere nuovi sviluppi. Dopo anni di sentenze, revisioni e discussioni, torna sotto la lente una delle prove che avevano contribuito in modo decisivo alla condanna di Alberto Stasi: l’impronta di scarpa “a pallini” rinvenuta sul luogo del delitto. Quell’impronta era stata attribuita a una calzatura Frau numero 42, la stessa misura indossata dall’ex fidanzato della vittima. Ma secondo quanto emerso da nuove verifiche, l’intero impianto tecnico su cui si basava quella corrispondenza potrebbe non essere così solido come si credeva. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it