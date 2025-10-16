Garlasco la notizia shock sulla mamma di Sempio | È successo poco fa
Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, il nuovo indagato nel controverso caso Garlasco, è stata colpita da un grave malore. L’episodio ha richiesto l’intervento immediato del 118, che ha provveduto al trasporto d’urgenza della donna in ospedale. Attualmente, la signora Ferrari si trova sotto la stretta osservazione dei medici, i quali stanno eseguendo una serie di accertamenti diagnostici al fine di stabilire con esattezza le sue condizioni di salute e, in particolare, di escludere l’insorgenza di problematiche di natura neurologica. Questo nuovo evento si inserisce in un periodo di forte stress e tensione per la famiglia, direttamente collegato al riaccendersi dei riflettori sull’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
