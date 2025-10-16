Articolo in aggiornamento – Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, al centro delle nuove indagini sul caso Garlasco, è stata colpita da un malore improvviso che ha reso necessario il pronto intervento dei soccorritori del 118. La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove attualmente si trova sotto costante osservazione da parte dello staff medico, impegnato in controlli approfonditi per escludere complicazioni di tipo neurologico e accertare lo stato generale di salute. L’episodio si inserisce in un contesto di forte pressione che la famiglia Sempio sta affrontando da mesi, con le indagini che hanno riportato alla ribalta il nome di Andrea Sempio nell’ambito della vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, la notizia shock è appena arrivata: successo tutto all’improvviso