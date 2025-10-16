Garlasco Daniela Ferrari madre di Andrea Sempio ricoverata in ospedale per un malore | secondo in pochi mesi

Notizie.virgilio.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ha avuto un malore ed è stata trasportata in ospedale, già ad aprile era stata male durante interrogatorio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

garlasco daniela ferrari madre di andrea sempio ricoverata in ospedale per un malore secondo in pochi mesi

© Notizie.virgilio.it - Garlasco, Daniela Ferrari madre di Andrea Sempio ricoverata in ospedale per un malore: secondo in pochi mesi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

garlasco daniela ferrari madreGarlasco, nuovo malore per la madre di Andrea Sempio: ricoverata d'urgenza al San Matteo - Ad aprile un altro episodio nel corso della sua testimonianza ai carabinieri ... Scrive affaritaliani.it

garlasco daniela ferrari madreGarlasco, malore in casa per la madre di Andrea Sempio: si trova in ospedale a Pavia - Daniela Ferrari, 66 anni, è stata ricoverata nel pomeriggio di oggi 16 ottobre al Policlinico San Matteo di Pavia dopo che si è sentita male in casa ... Lo riporta fanpage.it

garlasco daniela ferrari madreGarlasco, la notizia shock sulla mamma di Sempio: “È successo poco fa” - Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, il nuovo indagato nel controverso caso Garlasco, è stata colpita da un grave malore. Si legge su thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Daniela Ferrari Madre