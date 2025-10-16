Garlasco avvocato Lovati | Fuori dal caso ma ho progetti con Corona ; Sempio | Incarico revocato per divergenze sulla linea difensiva

L'ex legale di Andrea Sempio è tornato a parlare della sua rimozione dal team di avvocati dell'imputato nel caso del delitto di Garlasco, e del suo rapporto con Fabrizio Corona Dopo essere stato sollevato dall’incarico nel caso Garlasco, l’avvocato Massimo Lovati non nasconde il dispiacere pe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, avvocato Lovati: "Fuori dal caso ma ho progetti con Corona"; Sempio: "Incarico revocato per divergenze sulla linea difensiva"

“Il nuovo avvocato di Andrea Sempio...”. Garlasco, l'annuncio di Massimo Lovati: quel nome famosissimo che spiazza tutti(VIDEO) - facebook.com Vai su Facebook

#Garlasco, Andrea Sempio revoca l'incarico all'avvocato Lovati "Auguro a chi mi succederà buon lavoro" #Mattino5 - X Vai su X

“Fuori dal caso Garlasco”, l’avvocato Lovati ha nuovi progetti con Corona - Massimo Lovati è stato esonerato da Andrea Sempio nel caso di Garlasco ma, ora, il legale ha progetti con Fabrizio Corona ... Secondo notizie.it

Massimo Lovati scaricato da Sempio: "Fuori dal caso Garlasco ma ho nuovi progetti con Fabrizio Corona" - Massimo Lovati è stato esonerato da Andrea Sempio nel caso di Garlasco ma, ora, il legale ha progetti con Fabrizio Corona ... Si legge su notizie.it

Delitto di Garlasco/ Gallo choc: “Senza Lovati Andrea Sempio sarebbe in galera vista l’imputazione” - Il delitto di Garlasco a Storie Italiane con le parole di Federico Gallo, l'avvocato di Massimo Lovati: ecco che cosa ha detto su Rai Uno ... ilsussidiario.net scrive