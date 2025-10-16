Garlasco avvocato Lovati | Fuori dal caso ma ho progetti con Corona ; Sempio | Incarico revocato per divergenze sulla linea difensiva

L'ex legale di Andrea Sempio è tornato a parlare della sua rimozione dal team di avvocati dell'imputato nel caso del delitto di Garlasco, e del suo rapporto con Fabrizio Corona Dopo essere stato sollevato dall’incarico nel caso Garlasco, l’avvocato Massimo Lovati non nasconde il dispiacere pe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

