Garlasco alta tensione | la madre di Andrea Sempio colta da un nuovo malore e portata in ospedale
La pressione mediatica e giudiziaria che da anni circonda il caso di Garlasco e, in particolare, la posizione di Andrea Sempio, continua a stravolgere le vite di chi Chiara Poggi, la vittima, conosceva e frequentava la sua casa. Nelle scorse ore, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio – tornato al centro dell’inchiesta dopo una prima archiviazione negli anni scorsi. E negli ultimi mesi nuovamente sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti che lo hanno indagato per concorso in omicidio – è stata colta da un malore che ha reso necessario il suo trasporto al pronto soccorso dell’ospedale San Matteo di Pavia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
