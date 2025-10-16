Torna a Porcari la tradizionale “Mostra delle vetrine”, evento organizzato dal locale Centro commerciale naturale Porcari Attiva, sorto in collaborazione con Confcommercio e presieduto da Dina Quiriconi, che festeggia quest’anno l’edizione numero 28 della sua lunga storia. Per celebrare al meglio l’iniziativa, il Ccn ha organizzato per domenica una giornata di festa ricca di eventi, con l’esposizione all’interno del palazzo comunale delle foto di tutte le vetrine che partecipano al concorso. Vetrine che avranno quest’anno come filo conduttore quello del fumetto, nel segno di una nuova e importante collaborazione promossa dal Ccn con Lucca Crea, società organizzatrice di Lucca Comics & Games. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Gara tra le vetrine vestite da fumetto