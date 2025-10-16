Galli difende Leao | Le critiche sono un must ma ha dimostrato di essere nel vivo del gioco

Filippo Galli, ex storico calciatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Rossonera sul portoghese Rafael Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

F. Galli su Leao punta: "Se troverà più spazi saprà sfruttare al meglio la sua tecnica in velocità, con difese più chiuse sarà più complicato" - Filippo Galli, ex calciatore rossonero, si è così espresso a Radio Rossonera su Rafael Leao: "Le critiche a Leao sono un must.

Cruciani: "Anche i grandi campioni sbagliano i gol. Le critiche su Leao mi fanno ridere" - Nell'ultima puntata del podcast Numer1, Giuseppe Cruciani si è schierato in difesa di Rafa Leao definendo insensate ed esagerate le critiche che in questi giorni sono piovute ...

