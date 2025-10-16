Galletti Novo Nordisk Italia | Sostenibilità è centrale noi impegnati per zero emissioni al 2045
(Adnkronos) – "Nel 2020 abbiamo lanciato la 'Circular for Zero', che ci ha posto come obiettivo nel 2045 di avere emissioni zero, che chiaramente per una società farmaceutica, che comunque ha impianti di produzione, è un obiettivo molto sfidante. Noi già oggi abbiamo tutte le nostre fabbriche che si affidano esclusivamente a fonti di energia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
Così Alfredo Galletti, corporate vice president e general manager di Novo Nordisk Italia, in relazione al voto favorevole del Senato al disegno di legge sull'obesità. #Salute #SaluteOk #TopNewsItalpress - facebook.com Vai su Facebook
Così Alfredo Galletti, corporate vice president e general manager di Novo Nordisk Italia, in relazione al voto favorevole del Senato al disegno di legge sull'obesità. #Salute #SaluteOk #TopNewsItalpress - X Vai su X
Galletti (Novo Nordisk Italia): "Sostenibilità è centrale, noi impegnati per zero emissioni al 2045" - Così corporate vice president e gm Novo Nordisk Italia, intervenuto all'evento Adnkronos Q&A ‘Sostenibilità al bivio’ tenutosi oggi al Palazzo dell’Informazione ... adnkronos.com scrive
NOVO NORDISK HEALTH VILLAGE: si conclude in Veneto la prima esperienza come Health Partner della manifestazione - 000 le persone che hanno frequentato i 21 Novo Nordisk Health Village organizzati in 11 regioni italiane ... Secondo comunicati-stampa.net
Galletti (Novo Nordisk Italia): “La legge sull’obesità è un traguardo storico per la salute pubblica” - "Oggi è un momento storico per il nostro Paese: con l'approvazione del Senato della proposta di legge, a prima firma ... Riporta msn.com