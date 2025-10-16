Galleria Monte Pergola nuova chiusura notturna per ispezioni

Anteprima24.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Lungo  Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, per l’esecuzione di attività di ispezioni programmate da Anas nella canna in esercizio della galleriaMonte Pergola’, si rende necessaria la chiusura del tunnel  in esclusivo orario notturno compreso tra le ore 22.00 di questa sera (giovedì 16) e le ore 6.00 di domani, venerdì 17 ottobre. Nel dettaglio,  nella fascia oraria notturna indicata  sarà interdetta al transito, per entrambe le direzioni, la tratta di Raccordo compresa tra Serino (km 23,450) e Solofra (km 19,500). Ieri intanto ennesimo tamponamento proprio in galleria tra quattro veicoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

galleria monte pergola nuova chiusura notturna per ispezioni

© Anteprima24.it - Galleria Monte Pergola, nuova chiusura notturna per ispezioni

Scopri altri approfondimenti

Chiusura notturna della galleria “Monte Pergola” per lavori di manutenzione - Anas comunica che, per consentire attività di manutenzione nella canna in esercizio della galleria “Monte Pergola”, lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, si rende necessaria la chiusura temp ... Scrive irpinianews.it

galleria monte pergola nuovaIncidente nella galleria Montepergola a Solofra: coinvolti più veicoli - SOLOFRA  – Un tamponamento si è verificato all’interno della galleria Montepergola, lungo l’arteria stradale che collega il comune irpino ad altri centri della provincia. Secondo irpinianews.it

Raccordo di Avellino, via ai lavori nella galleria "Monte Pergola" - Hanno preso avvio i lavori nella galleria "Monte Pergola" del raccordo autostradale 2 di Avellino. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Galleria Monte Pergola Nuova