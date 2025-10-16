galleria monte pergola nuova chiusura notturna per ispezioni

Tempo di lettura: < 1 minuto Lungo Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, per l’esecuzione di attività di ispezioni programmate da Anas nella canna in esercizio della galleria ‘Monte Pergola’, si rende necessaria la chiusura del tunnel in esclusivo orario notturno compreso tra le ore 22.00 di questa sera (giovedì 16) e le ore 6.00 di domani, venerdì 17 ottobre. Nel dettaglio, nella fascia oraria notturna indicata sarà interdetta al transito, per entrambe le direzioni, la tratta di Raccordo compresa tra Serino (km 23,450) e Solofra (km 19,500). Ieri intanto ennesimo tamponamento proprio in galleria tra quattro veicoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

