Galleria Monte Pergola chiusura notturna del tunnel
Lungo Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, per l’esecuzione di attività di ispezioni programmate da Anas nella canna in esercizio della galleria ‘Monte Pergola’, si rende necessaria la chiusura del tunnel in esclusivo orario notturno compreso tra le ore 22.00 di questa sera (giovedì 16) e le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
