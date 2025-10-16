Galleria della Borsa principio di incendio nello scantinato | intervengono i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco in centro storico nella serata di mercoledì 15 ottobre. Le squadre sono state chiamate a intervenire nella galleria della Borsa intorno alle 21 dopo che in molti hanno segnalato un forte odore di brucato provenire dagli scantinati. I pompieri hanno individuato un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

LABUBU MONSTER New collection Agganciato allo zaino, alle chiavi, alla borsa e alla cintura: sempre con te Ti aspettiamo in negozio… Cartolibreria Made with love Via Rivarolo 49 Mappano / Galleria Conad - facebook.com Vai su Facebook

Principio di incendio su un treno nella nuova galleria Fse tra Mungivacca e Noicattaro: ma è solo una esercitazione - Si è svolta nei giorni scorsi un’esercitazione nella nuova galleria GA01 della linea ferroviaria Bari–Taranto, gestita da Ferrovie del Sud Est. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Principio d’incendio e alta velocità ferroviaria bloccata nella notte nella galleria di Somaglia: “È stata una esercitazione” - Somaglia (Lodi) , 29 settembre 2024 – Per testare il piano di emergenza in vigore scatta l'esercitazione notturna su un treno passeggeri dell'alta velocità. Scrive ilgiorno.it

Nocera Inferiore, simulazione di un incendio nella galleria ferroviaria: il report - Nella notte tra il 9 ed il 10 dicembre 2024, personale del Comando Vigili del fuoco di Salerno, ha preso parte ad un' esercitazione congiunta insieme a personale di RFI , 118, Forze dellordine e ... Secondo ilmattino.it