Gallazzi emozionato | Derby con l’Inter U23? Un sogno che si realizza Le seconde squadre danno questo

Inter News 24 Gallazzi emozionato a Tuttosport. Il presidente dell’Alcione si prepara a vivere un momento storico per il club, in vista del derby contro l’Inter U23. Giulio Gallazzi, presidente dell’ Alcione, si prepara a vivere un momento storico: il derby di Milano in Serie C contro l’ Inter Under 23. Un match che, come racconta a Tuttosport, rappresenta un sogno e un’emozione unica. IL DERBY – « Mi guardo indietro. Un club di livello mondiale fa visita a chi una ventina di anni fa non aveva nemmeno la prima squadra. È incredibile, ed è un grande onore ». DUE SCUOLE MILANESI – « Loro sono Under 23, noi come età media siamo attorno ai 24,5 anni: sono due vere scuole milanesi di calcio giovanile ». 🔗 Leggi su Internews24.com

