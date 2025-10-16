"È logica" un po’ per tutti i sindacati e le istituzioni la decisione della Regione di sospendere i fondi della legge 14 (quella sull’attrazione degli investimenti nel territorio) a Gaggio Tech, dopo la messa in liquidazione dell’azienda e il fallimento del rilancio dell’ex Saga Coffee. "Le risorse che sono state date, oggi sono bloccate – scandisce Vincenzo Colla, vice presidente della Regione". "Se riparte il progetto e arriva un nuovo imprenditore, la legge 14 torna operativa e daremo i fondi al nuovo progetto industriale", conferma Colla, complimentandosi col socio di minoranza, la famiglia Melocchi, che è "rimasta e ce la teniamo stretta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gaggio Tech, la Regione ritira i fondi. Plauso dei sindacati: "Scelta logica"