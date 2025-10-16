Gabry Ponte torna a San Siro | concerto il 27 giugno 2026
Nel 2025 è stato il primo dj a esibirsi allo stadio di San Siro. Nel 2026 Gabry Ponte replicherà sabato 27 giugno, con biglietti in pre-sale per il fanclub dalle 11 di venerdì 17 ottobre e in pre-sale My Live Nation dalle 11 di lunedì 20 ottobre. La vendita libera partirà invece alle 11 di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
