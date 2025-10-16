Dopo il successo di giugno divenendo il primo dj ad esibirsi all’iconica venue sold out, Gabry Ponte annuncia il ritorno a San Siro nel 2026. “Si torna sempre dove si è stati bene, il 27 giugno torniamo a San Siro” annuncia l’artista in diretta su RTL “L’ho deciso quando sono sceso dal palco (lo scorso 28 giugno)..Ci siamo fatti una promessa collettiva con i presenti, che avremmo replicato lo show “. Il deejay-producer italiano più ascoltato al mondo, sarà ancora una volta protagonista assoluto di una serata imperdibile che catapulterà i fan in una nuova grande festa all’insegna delle sue hit che hanno lasciato e continuano a lasciare un segno nella storia della musica dance. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gabry Ponte ritorna a San Siro nel 2026: ecco quando