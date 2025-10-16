Gabry Ponte ci ha preso gusto | nuovo live a San Siro il 27 giugno 2026

Milano, 16 ottobre 2025 – - Gabry Ponte ci ha preso gusto. E dopo il concerto-evento dello scorso giugno, che lo ha incoronato primo dj ad esibirsi allo Stadio San Siro con uno show sold out da 56 mila presenze, tornerà a far ballare il tempio dello sport e della musica live di Milano con " San siro dance 2026 powered by RTL 102.5', in programma sabato 27 giugno 2026. I biglietti saranno disponibili in pre-sale per il Fanclub dalle 11 di domani, venerdì 17 ottobre, in pre-sale My Live Nation dalle ore 11 di lunedì 20 ottobre su www.livenation.it e in general sale dalle ore 11 di martedì 21 ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gabry Ponte ci ha preso gusto: nuovo live a San Siro il 27 giugno 2026

