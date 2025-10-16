Gabry Ponte tornerà a far ballare il tempio dello sport e della musica live di Milano con San Siro Dance 2026. Dopo il concerto evento dello scorso giugno, che lo ha incoronato primo dj ad esibirsi allo Stadio San Siro con uno show sold out da 56 mila presenze, Gabry Ponte tornerà a far ballare il tempio dello sport e della musica live di Milano con San Siro Dance 2026 powered by RTL 102.5, in programma sabato 27 giugno 2026. I biglietti saranno disponibili in pre-sale per il Fanclub dalle ore 11:00 di domani, venerdì 17 ottobre, in pre-sale My Live Nation dalle ore 11:00 di lunedì 20 ottobre e in general sale dalle ore 11:00 di martedì 21 ottobre. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Gabry Ponte annuncia il concerto evento San Siro Dance 2026, i biglietti