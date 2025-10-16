G20 Ambiente Barbaro | L’Italia pronta a rafforzare la cooperazione globale per la sostenibilità

È iniziata oggi a Città del Capo, in Sudafrica, la riunione dei Ministri dell’Ambiente e della Sostenibilità Climatica del G20, organizzata dalla Presidenza sudafricana. Il Sottosegretario al MASE, Claudio Barbaro, ha espresso il sostegno dell’Italia agli sforzi internazionali per affrontare congiuntamente le sfide ambientali e climatiche. La riunione dei principali Paesi mondiali ha l’obiettivo di analizzare lo stato dell’arte in materiale di tutela ambientale e di consolidare gli interventi dei singoli Paesi a tutela della biodiversità e in relazione agli aspetti climatici. “L’Italia partecipa con spirito di cooperazione”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

