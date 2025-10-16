G-Shock lancia l' orologio definitivo per l' anime di culto Evangelion
G-Shock è un prodotto Casio, un brand giapponese. Forse dipende dall'enorme successo in Occidente, dal marchio indipendente, e dalla forte identità visiva. Però è così, ed è in lanci come questo che l'amore e il legame con la cultura nipponica diventano più evidenti. Uno delle anime più adorate della storia compie trent'anni? E allora bisogna realizzare un orologio all'altezza. Evangelion è un capolavoro Mecha psicologico e filosofico, creato da Hideaki Anno e distribuito nel 1995 in Giappone.
