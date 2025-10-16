G-Shock lancia l' orologio definitivo per l' anime di culto Evangelion

16 ott 2025

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. A volte ce ne dimentichiamo: G-Shock è un prodotto Casio, un brand giapponese. Forse dipende dall'enorme successo in Occidente, dal marchio indipendente, e dalla forte identità visiva. Però è così, ed è in lanci come questo che l'amore e il legame con la cultura nipponica diventano più evidenti. Uno delle anime più adorate della storia compie trent'anni? E allora bisogna realizzare un orologio all'altezza. Evangelion è un capolavoro Mecha psicologico e filosofico, creato da Hideaki Anno e distribuito nel 1995 in Giappone. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

