Furto nel cuore di Udine | spariti soldi e gioielli per 10 mila euro
Quando è rientrata a casa, mercoledì mattina, ha capito subito che qualcosa non andava: cassetti aperti, armadi svuotati, la casa in disordine totale. È così che una donna di Udine, classe 1980, ha scoperto di essere stata vittima di un furto nel suo appartamento in centro, in via Marangoni.Il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
