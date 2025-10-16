Furto in cantiere a Lignano spariti settemila euro di materiali

Un cantiere edile in corso degli Alisei a Lignano Sabbiadoro è stato derubato nella notte tra ieri e oggi, 16 ottobre: sono spariti circa settemila euro in attrezzature tecniche e materiale idraulico. Dopo che gli addetti ai lavori avevano aperto la zona questa mattina – accorgendosi degli. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

