Furto alla gioielleria Rotisciani della Quercia bottino da 100mila euro | FOTO

Viterbotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Furto alla gioielleria Rotisciani alla Quercia, ammonterebbe a circa 100mila euro il valore della refurtiva rubata nella notte tra il 14 e il 15 ottobre. Il colpo è stato messo a segno poco prima delle 2 nei locali di via del Passetto, nella frazione di Viterbo. In pochi minuti, tre persone con. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

furto gioielleria rotisciani querciaFurto in gioielleria a Viterbo, ricercata Alfa Romeo rossa - I carabinieri di Viterbo starebbero ricercando un'Alfa Romeo Rossa con a bordo due o più uomini, fortemente sospettati di essere gli autori del furto avvenuto questa notte in una gioielleria situata n ... Come scrive msn.com

