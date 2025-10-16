Furti in clinica a Catania | arrestata una donna di 48 anni sorpresa dalle telecamere

La scoperta dei furti. È stata arrestata una donna di 48 anni originaria di Ferrara, già nota alle forze dell'ordine per precedenti reati contro il patrimonio, dopo essere stata trovata in possesso dello smartphone di un'infermiera e del portafoglio di un medico. I furti sono avvenuti all'interno di una clinica di Catania, dove la donna si trovava per assistere la madre anziana ricoverata. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia di Stato, la donna avrebbe utilizzato la stanza di degenza della madre come base per i suoi colpi, approfittando dei momenti di distrazione del personale sanitario.

