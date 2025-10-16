Furti con l’esplosivo a bancomat e supermercati sgominata banda | sei arresti
Azzerata una banda specialista dei furti con l’esplosivo che aveva colpito nei mesi scorsi anche nella Bergamasca. Non è chiaro, al momento, di quali colpi fosse responsabile nella provincia orobica. L’operazione dei carabinieri di Brescia è scattata all’alba di questa mattina, giovedì 16 ottobre: oltre al vicino Bresciano ha coinvolto le province di Asti, Lodi e Milano. Gli episodi si sono verificati ai danni di supermercati e istituti bancari tra Brescia, Bergamo, Sondrio e Monza. L’ordinanza custodia cautelare emanata dalla Procura di Brescia iscrive 6 persone al registro degli indagati. Quattro sono state portate in carcere, una agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
