Furti con esplosivo in bancomat e negozi | sgominata banda di ladri

Operazione dei carabinieri di Sondrio, sgominata banda dedita a furti con l'utilizzo di esplosivi che agiva in gran parte della Lombardia.La notte scorsa, alle prime luci dell'alba, nelle province di Brescia, Asti, Lodi e Milano, i militari del Nucleo investigativo e della Compagnia di Sondrio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Furti e colpi esplosivi ai bancomat e nei negozi, arrestate sei persone - Gli arrestati sono ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti anche con l’utilizzo di esplosivo, perpetrati nelle province di Sondrio, Brescia, Bergamo ... Lo riporta quibrescia.it

furti esplosivo bancomat negoziFurti con esplosivo in bancomat e negozi: sgominata banda di ladri - Operazione dei carabinieri di Sondrio, i colpi messi a segno in mezza Lombardia. Come scrive leccotoday.it

furti esplosivo bancomat negoziBancomat pieno di esplosivo a Montanaso: artificieri sul posto - Gli artificieri sono in centro a Montanaso, per rimuovere l’esplosivo dal bancomat della Bcc Centropadana: stanotte, secondo quanto ricostruito, la banda dei bancomat avrebbe tentato di far saltare lo ... ilcittadino.it scrive

