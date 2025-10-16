Furti ai bancomat in Brianza anche con l' esplosivo | sei arresti

Monzatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avevano fatto saltare i bancomat e commesso furti anche nella provincia di Monza e Brianza. Ora per sei persone sono scattate le manette.L’operazione è iniziata nella notte di giovedì 16 ottobre: nelle province di Brescia, Asti, Lodi e Milano i militari del Nucleo Investigativo e della Compagnia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

