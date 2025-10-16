Furioza 2 la spiegazione del finale

Furioza 2 (Inside Furioza) è il sequel del film thriller d’azione polacco di Netflix del 2022 Furioza che sposta l’attenzione dal protagonista del primo film, Dawid, al braccio destro della banda Furioza, Golden. Ambientato nelle settimane successive al misterioso omicidio del leader della banda Furioza, Kaszub, il sequel affronta le conseguenze del brutale omicidio e il tradimento che lo ha preceduto, mentre nuove connessioni e traffici di droga portano i personaggi e la loro banda in Irlanda. Nel complesso, Furioza 2 (Inside Furioza) dovrebbe comunque impressionare gli appassionati di azione hardcore e sarà particolarmente divertente per coloro che hanno apprezzato il primo film alcuni anni fa. 🔗 Leggi su Cinefilos.it