Furibonda rissa tra ragazzine in strada le amiche riprendono tutto | Picchiala di più falle il cu**

Un fight club all'aria aperta, la strada come un ring e a darsela di santa ragione sono due ragazzine. Succede a Parma, zona San Lorenzo, e le immagini sono diventate virali sui social. Si vedono le due giovanissime darsi calci e pugni, con attorno decine di coetanee. Nessuno interviene, al. 🔗 Leggi su Today.it