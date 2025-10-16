Un colpo perfetto che lascia tutti senza parole, compresi i commentatori americani. È questo il biglietto da visita di Jannik Sinner al Six Kings Slam di Riad, dove batte facilmente Tsitsipas in due set (6-2 6-3) e si aggiudica la semifinale contro Djokovic (tutte le partite sono visibili su Netflix). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Fuori dal mondo!": Sinner fa impazzire anche i telecronisti americani