Fuori dal mondo! | Sinner fa impazzire anche i telecronisti americani
Un colpo perfetto che lascia tutti senza parole, compresi i commentatori americani. È questo il biglietto da visita di Jannik Sinner al Six Kings Slam di Riad, dove batte facilmente Tsitsipas in due set (6-2 6-3) e si aggiudica la semifinale contro Djokovic (tutte le partite sono visibili su Netflix). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
