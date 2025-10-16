Fuori dal mondo! | Sinner fa impazzire anche i telecronisti americani

Gazzetta.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un colpo perfetto che lascia tutti senza parole, compresi i commentatori americani. È questo il biglietto da visita di Jannik Sinner al Six Kings Slam di Riad, dove batte facilmente Tsitsipas in due set (6-2 6-3) e si aggiudica la semifinale contro Djokovic (tutte le partite sono visibili su Netflix). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

fuori dal mondo sinner fa impazzire anche i telecronisti americani

© Gazzetta.it - "Fuori dal mondo!": Sinner fa impazzire anche i telecronisti americani

Argomenti simili trattati di recente

"Fuori dal mondo!": Sinner fa impazzire anche i telecronisti americani - Vacherot e le parole su Sinner dopo il successo a Shanghai: "Vi dico sinceramente che... Segnala msn.com

fuori mondo sinner faSinner-Djokovic, la diretta del Six Kings Slam: Jannik cerca il pass per la finale - Dopo la netta vittoria su Tsitsipas all'esordio nel Six Kings Slam, Jannik Sinner trova in semifinale Nole Djokovic che ha avuto un bye al primo turno. Da corriere.it

Sinner sperimenta per due set, poi fa fuori De Minaur: a Pechino giocherà la settima finale in stagione - Jannik Sinner vince contro Alex De Minaur per l’undicesima volta in undici partite e conquista la finale all’ Atp 500 di Pechino, la settima in stagione nonostante i tre mesi di stop per il caso Clost ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Fuori Mondo Sinner Fa