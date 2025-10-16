Fuoco in casa | l' Italia ancora senza cultura della prevenzione

Roma, 16 ott. (askanews) - Negli Stati Uniti, la Fire Prevention Week è un appuntamento storico: ogni ottobre, scuole, vigili del fuoco e famiglie si uniscono per promuovere la sicurezza domestica. E mentre oltreoceano la prevenzione è una tradizione radicata dal 1925, in Italia il tema rimane ancora troppo spesso ai margini. Secondo l'Annuario Statistico 2025 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel 2024 si sono registrati quasi 60.000 incendi domestici, con Roma in testa tra le province più colpite. Tra le cause principali guasti elettrici, camini e canne fumarie. Tra chi da anni si batte per una maggiore cultura della sicurezza c'è l'ingegnere Nino Frisina, che da 25 anni lavora nel settore antincendio e importatore in Italia di Automist, un sistema innovativo a nebulizzazione d'acqua. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fuoco in casa: l'Italia ancora senza cultura della prevenzione

