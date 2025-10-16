Fuoco e Acqua | Su Disney+ il making della saga Avatar
In occasione dell’uscita al cinema di Avatar: Fuoco e Cenere, Disney+ presenta “ Fuoco e Acqua “, il making dei film della famosa saga di James Cameron. Disponibile dal 7 novembre 2025 in esclusiva su Disney+, il documentario in due parti “ Fuoco e Acqua: Making of dei film di Avatar ” si è mostrato quest’oggi attraverso un primo trailer ricco di immagini, anticipazioni e dichiarazioni dai protagonisti. Guardate qui il trailer di Fuoco e Acqua: Making of dei film di Avatar Cosa mostrerà Fuoco e Acqua: Making of dei Film di Avatar?. Il documentario in due parti prodotto da 20th Century Studios e Lightstorm Entertainment, offre un affascinante dietro le quinte della realizzazione di Avatar: La Via dell’Acqua, il fenomeno cinematografico vincitore di un Oscar®, oltre a un’anteprima del prossimo film Avatar: Fuoco e Cenere, contiene esclusivi retroscena, concept art e interviste a cast e filmmaker. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
