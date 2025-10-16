Fuoco e acqua Avatar raccontato in un documentario per Disney+ ecco il trailer

S'intitola Fuoco e Acqua il documentario in due parti che sarà disponibile su Disney+ dal 7 novembre, in preparazione all'uscita natalizia di Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo capitolo della saga di James Cameron. Ecco il trailer in italiano dello speciale. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Fuoco e acqua, Avatar raccontato in un documentario per Disney+, ecco il trailer

Contenuti che potrebbero interessarti

Chi come Giulia è innamorato dell’avventura? Tra Terra, Aria, Acqua e Fuoco ci siamo immersi nel nostro mondo per viverlo fino in fondo, tra adrenalina, libertà e connessione con la natura. E tu, quale elemento sceglieresti per la tua prossima avventura? S - facebook.com Vai su Facebook

Avatar: Fuoco e Cenere, svelata una scena segreta alla fine di Avatar: La via dell'acqua! - È stata svelata una delle tre scene inedite di Avatar: Fuoco e Cenere che saranno incluse nella riedizione di Avatar: La via dell'acqua. Da cinema.everyeye.it

Avatar: Disney+ svela la data di uscita del documentario sulla saga di James Cameron - Arriverà a novembre in streaming il progetto in due parti che regala ai fan molte curiosità e anticipazioni sui film ambientati a Pandora. Si legge su msn.com

Avatar: Fuoco e Cenere, James Cameron conferma che durerà circa 3 ore - James Cameron conferma: Avatar: Fuoco e Cenere durerà circa tre ore. Come scrive cinefilos.it