S'intitola Fuoco e Acqua il documentario in due parti che sarà disponibile su Disney+ dal 7 novembre, in preparazione all'uscita natalizia di Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo capitolo della saga di James Cameron. Ecco il trailer in italiano dello speciale. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Fuoco e acqua, Avatar raccontato in un documentario per Disney+, ecco il trailer

