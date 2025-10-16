funivia di erna partenza e arrivo cambiano look

Non più semplici stazioni di partenza e di arrivo o luoghi di passaggio, ma veri e propri punti di accoglienza. Le stazioni di valle e di monte della funivia per Erna a Lecco, cambia volto e non solo. Cominciano oggi i lavori di riqualificazione delle stazioni a monte e a valle della funivia tra Malnago e Piani d’Erna. "Importanti le opere previste sugli edifici di entrambe le stazioni, che partiranno dalla necessaria manutenzione degli stabili, per giungere all’ammodernamento degli spazi e dei servizi – spiegano dal Comune -. L’obiettivo è quello di rendere più accoglienti e attrattive le strutture di valle e monte, a beneficio sia degli utenti del trasporto pubblico, sia dei turisti che, sempre più numerosi scelgono Lecco e le sue montagne per una vacanza all’insegna dell’outdoor". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

