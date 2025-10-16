Funivia di Erna Partenza e arrivo cambiano look

Ilgiorno.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non più semplici stazioni di partenza e di arrivo o luoghi di passaggio, ma veri e propri punti di accoglienza. Le stazioni di valle e di monte della funivia per Erna a Lecco, cambia volto e non solo. Cominciano oggi i lavori di riqualificazione delle stazioni a monte e a valle della funivia tra Malnago e Piani d’Erna. "Importanti le opere previste sugli edifici di entrambe le stazioni, che partiranno dalla necessaria manutenzione degli stabili, per giungere all’ammodernamento degli spazi e dei servizi – spiegano dal Comune -. L’obiettivo è quello di rendere più accoglienti e attrattive le strutture di valle e monte, a beneficio sia degli utenti del trasporto pubblico, sia dei turisti che, sempre più numerosi scelgono Lecco e le sue montagne per una vacanza all’insegna dell’outdoor". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

funivia di erna partenza e arrivo cambiano look

© Ilgiorno.it - Funivia di Erna. Partenza e arrivo cambiano look

Contenuti che potrebbero interessarti

funivia erna partenza arrivoFunivia di Erna. Partenza e arrivo cambiano look - Non più semplici stazioni di partenza e di arrivo o luoghi di passaggio, ma veri e propri punti di ... Da ilgiorno.it

In arrivo la corsia preferenziale sulla funivia di Soprabolzano - Sono in corso i lavori per la realizzazione di una corsia preferenziale per pendolari e residenti alla funivia che collega Bolzano con Soprabolzano. Lo riporta ansa.it

Erna, c’è una via di fuga. Si progetta una strada verso la Val Boazzo - Il sindaco Gattinoni: "L’obiettivo è creare un collegamento per le emergenze". Segnala ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Funivia Erna Partenza Arrivo