Funerali di Stato la decisione appena presa | Cambia tutto Tutti coinvolti

Thesocialpost.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il palinsesto di Rai 1 per il pomeriggio di domani, venerdì 17 ottobre 2025, subirà delle significative variazioni in segno di lutto e rispetto per la tragica scomparsa di tre valorosi Carabinieri. La programmazione pomeridiana della rete ammiraglia della televisione pubblica italiana è stata riorganizzata per permettere la trasmissione in diretta dei solenni funerali di Stato di Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, i militari che hanno perso la vita nella devastante esplosione avvenuta in un casolare a Castel D’Azzano, nel Veronese, lo scorso 14 ottobre. Questo evento luttuoso ha profondamente scosso l’intera nazione, rendendo doveroso un adeguamento del daytime per consentire al pubblico di partecipare, seppur a distanza, all’ultimo saluto agli eroi caduti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

funerali di stato la decisione appena presa cambia tutto tutti coinvolti

© Thesocialpost.it - Funerali di Stato, la decisione appena presa: “Cambia tutto”. Tutti coinvolti

Argomenti simili trattati di recente

funerali stato decisione appenaParavati si prepara a salutare il piccolo Leonardo: oggi i funerali del bimbo di 4 mesi, proclamato il lutto cittadino - Dopo l’autopsia il corpicino è stato restituito alla famiglia, mentre proseguono le indagini per chiarire ogni aspetto di una morte tragica. Scrive ilvibonese.it

Morte Franzoso, martedì funerali di Stato a Sestriere. La Fis lancia l’allarme sicurezza: “Viene prima della performance” - L’ultimo saluto a Matteo Franzoso – sciatore morto dopo un incidente in allenamento in Cile – si terrà nella chiesa di Sant’Edoardo a Sestriere, con i funerali di Stato in programma martedì 23 ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Funerali di Giorgio Armani: dove e quando saranno, chi parteciperà, dove sarà sepolto lo stilista - Milano, 7 settembre 2025 – Dopo due giorni in cui Milano, nella commozione generale, ha testimoniato la profondità del rapporto che aveva con Giorgio Armani, viene il momento di un addio più intimo. Segnala ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Funerali Stato Decisione Appena