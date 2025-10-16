Funerali di Stato la decisione appena presa | Cambia tutto Tutti coinvolti

Il palinsesto di Rai 1 per il pomeriggio di domani, venerdì 17 ottobre 2025, subirà delle significative variazioni in segno di lutto e rispetto per la tragica scomparsa di tre valorosi Carabinieri. La programmazione pomeridiana della rete ammiraglia della televisione pubblica italiana è stata riorganizzata per permettere la trasmissione in diretta dei solenni funerali di Stato di Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, i militari che hanno perso la vita nella devastante esplosione avvenuta in un casolare a Castel D’Azzano, nel Veronese, lo scorso 14 ottobre. Questo evento luttuoso ha profondamente scosso l’intera nazione, rendendo doveroso un adeguamento del daytime per consentire al pubblico di partecipare, seppur a distanza, all’ultimo saluto agli eroi caduti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Funerali di Stato, la decisione appena presa: “Cambia tutto”. Tutti coinvolti

