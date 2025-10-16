Funerali blindati | rimossi i cassonetti per la raccolta rifiuti lungo il percorso

Padovaoggi.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Misure straordinarie di sicurezza previste domani 17 ottobre in occasione dei funerali dei tre carabinieri caduti nell'adempimento del proprio dovere martedì alle 3 del mattino in provincia di Verona. AcegasApsAmga informa la cittadinanza che, in applicazione della disposizione di sicurezza della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

