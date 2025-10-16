Diciotto voti hanno salvato il governo Lecornu II che, almeno per il momento, può tirare un sospiro di sollievo. La mozione di sfiducia presentata da La France Insoumise nei confronti del neo premier Sébastien Lecornu, che si era dimesso qualche settimana fa, ma era stato richiamato con urgenza dal presidente Macron, è stata respinta dai membri dell’ Assemblea Nazionale. Il testo è stato votato da 271 parlamentari, non abbastanza per raggiungere i 289 necessari. Una manciata di deputati socialisti, ha tuttavia disobbedito alle indicazioni del leader Olivier Faure. Sette di loro hanno infatti votato la prima mozione, nonostante il partito di centrosinistra avesse deciso di sostenere il premier dopo che questi aveva fatto loro una serie di concessioni politiche, tra cui la sospensione della riforma delle pensioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Fumata bianca per Sébastien Lecornu: respinte le due mozioni di sfiducia