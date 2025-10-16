Fumata bianca per Sébastien Lecornu | respinte le due mozioni di sfiducia
Diciotto voti hanno salvato il governo Lecornu II che, almeno per il momento, può tirare un sospiro di sollievo. La mozione di sfiducia presentata da La France Insoumise nei confronti del neo premier Sébastien Lecornu, che si era dimesso qualche settimana fa, ma era stato richiamato con urgenza dal presidente Macron, è stata respinta dai membri dell’ Assemblea Nazionale. Il testo è stato votato da 271 parlamentari, non abbastanza per raggiungere i 289 necessari. Una manciata di deputati socialisti, ha tuttavia disobbedito alle indicazioni del leader Olivier Faure. Sette di loro hanno infatti votato la prima mozione, nonostante il partito di centrosinistra avesse deciso di sostenere il premier dopo che questi aveva fatto loro una serie di concessioni politiche, tra cui la sospensione della riforma delle pensioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Anguissa-Napoli in arrivo la fumata bianca per il rinnovo. Nonostante le offerte economiche importanti, il giocatore ha deciso di rimanere a #Napoli. Il rinnovo è nella fase finale, tra lo scambio di documenti e la verifica di clausole e dettagli legali. https://www.i - facebook.com Vai su Facebook
Yoox, fumata bianca al Ministero: sospesi i licenziamenti per i 211 dipendenti: Bologna, 2 ottobre 2025 – Sviluppi positivi per la vertenza Yoox: sono stati sospesi i 211 licenziamenti ed è stato avviato confronto serrato per soluzioni condivise.… http://dlvr.it/TN - X Vai su X
Fumata nera per le regionali. Il centrodestra: «Ne riparleremo» - E dire che le frasi pronunciate da Matteo Salvini, all’ingresso di Palazzo Chigi, lasciavano ben sperare: fumata bianca sui candidati alle regionali già oggi? Riporta ilmessaggero.it
Fumata bianca in Parlamento, al Csm eletto Daniele Porena - Un avvocato non ancora cinquantenne e già dalla lunga carriera nel mondo accademico, ora pronto a sedere tra i membri del Consiglio superiore della magistratura. Scrive ansa.it
Fumata bianca in Parlamento, al Csm eletto Daniele Porena - Fumata bianca al terzo scrutinio del Parlamento in seduta comune per eleggere un componente del Csm in sostituzione di Rosanna Natoli, indicata da Fratelli d'Italia. Da repubblica.it