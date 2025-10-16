Fugatti annuncia un nuovo Cpr | Scelta difficile ma da affrontare
Realizzare un Centro di Permanenza per i Rimpatri a Trento. È questa l’intenzione del presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti che nel pomeriggio di mercoledì 15 ottobre, in occasione dell’Assemblea Confesercenti Trentino, ha annunciato la possibilità che questo progetto possa. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
