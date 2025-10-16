Fs alla Festa del Cinema di Roma con l’installazione Pensiero Binario e il docufilm Andata e Ritorno

Il Gruppo FS, sponsor ufficiale della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, accompagna gli spettatori sul red carpet, uno dei più grandi al mondo, con l’installazione “Pensiero Binario” e il docufilm “Andata e Ritorno” che sarà presentato durante la Festa. L’esposizione itinerante accoglie il pubblico lungo il percorso verso le sale di proiezione, offrendo un’esperienza immersiva che intreccia arte, immagine e cultura. Progettata dai designer Giulio Iacchetti e Luca Madonini, l’opera interpreta il binario come simbolo del viaggio, della connessione e del movimento, valori fondanti tanto della storia ferroviaria quanto di quella cinematografica italiana. 🔗 Leggi su Tpi.it

