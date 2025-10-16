Fs alla Festa del Cinema di Roma con l’installazione Pensiero Binario e il docufilm Andata e Ritorno

Tpi.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gruppo FS, sponsor ufficiale della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, accompagna gli spettatori sul red carpet, uno dei più grandi al mondo, con l’installazionePensiero Binario” e il docufilmAndata e Ritorno” che sarà presentato durante la Festa. L’esposizione itinerante accoglie il pubblico lungo il percorso verso le sale di proiezione, offrendo un’esperienza immersiva che intreccia arte, immagine e cultura. Progettata dai designer Giulio Iacchetti e Luca Madonini, l’opera interpreta il binario come simbolo del viaggio, della connessione e del movimento, valori fondanti tanto della storia ferroviaria quanto di quella cinematografica italiana. 🔗 Leggi su Tpi.it

fs alla festa del cinema di roma con l8217installazione pensiero binario e il docufilm andata e ritorno

© Tpi.it - Fs alla Festa del Cinema di Roma con l’installazione “Pensiero Binario” e il docufilm “Andata e Ritorno”

Leggi anche questi approfondimenti

fs festa cinema romaFs alla Festa del Cinema di Roma con l’installazione “Pensiero Binario” e il docufilm “Andata e Ritorno” - Il Gruppo FS, sponsor ufficiale della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, accompagna gli spettatori sul red carpet, uno dei più grandi al mondo, con l’installazione “Pensiero Binario” e ... Secondo tpi.it

fs festa cinema romaÈ iniziata la Festa del Cinema di Roma - La manifestazione, con la direzione artistica di Paola Malanga, è cominciata il 15 o ... Secondo fsnews.it

fs festa cinema romaLa Festa del Cinema 2025 accende la Capitale: gli eventi dal centro alla periferia - Dal 15 al 26 ottobre 2025, la Festa del Cinema di Roma celebra la sua ventesima ... Scrive funweek.it

Cerca Video su questo argomento: Fs Festa Cinema Roma