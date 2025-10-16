Frosinone vs Monza ottava giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Si affrontano due squadre che hanno l’ambizione di ritornare nella massima serie, per cui c’è da attendersi tante emozioni. Frosinone vs Monza si giocherà sabato 18 ottobre 2025 alle ore 18 presso lo stadio Stirpe. FROSINONE VS MONZA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I ciociari sono terzi alle spalle del Modena e del Palermo. I 14 punti conquistati nelle prime sette partite sono frutto di quattro vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. L’obiettivo della squadra di Alvini è riscattare la pesante sconfitta subita sul campo del Venezia nell’ultimo turno, per dimostrare che si è trattato di un incidente di percorso. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
