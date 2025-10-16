Frode nel commercio di tabacchi otto indagati

La procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiuso un'indagine su un caso di evasione fiscale e riciclaggio nel settore del tabacco, che ha coinvolto otto persone nell'area di Scafati. Tutte, a seconda dei ruoli, rischiano il processo. Mesi fa, la Guardia di Finanza fece emergere un sistema di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

