La Six Kings Slam di Riad dà subito spettacolo. Oltre al match incredibile di Jannik Sinner contro Tsitsipas, anche tra Zverev e Fritz si accendono i fuochi d'artificio. Alla fine è l'americano a conquistare il match per 6-3 6-4: ora per Fritz c'è la sfida con Alcaraz.

Fritz si inventa un tweener senza senso, ma poi... Zverev lo annulla così