Fritz si inventa un tweener senza senso ma poi Zverev lo annulla così

Gazzetta.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Six Kings Slam di Riad dà subito spettacolo. Oltre al match incredibile di Jannik Sinner  contro Tsitsipas, anche tra Zverev e Fritz si accendono i fuochi d'artificio. Alla fine è l'americano a conquistare il match per 6-3 6-4: ora per Fritz c'è la sfida con Alcaraz (tutte le partite sono visibili su Netflix). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

fritz si inventa un tweener senza senso ma poi zverev lo annulla cos236

© Gazzetta.it - Fritz si inventa un tweener senza senso, ma poi... Zverev lo annulla così

Altri contenuti sullo stesso argomento

Fritz si inventa un tweener senza senso, ma poi... Zverev lo annulla così - contro Tsitsipas, anche tra Zverev e Fritz si accendono i fuochi d'artificio. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Fritz Inventa Tweener Senza