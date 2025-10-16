Fritz si inventa un tweener senza senso ma poi Zverev lo annulla così
La Six Kings Slam di Riad dà subito spettacolo. Oltre al match incredibile di Jannik Sinner contro Tsitsipas, anche tra Zverev e Fritz si accendono i fuochi d'artificio. Alla fine è l'americano a conquistare il match per 6-3 6-4: ora per Fritz c'è la sfida con Alcaraz (tutte le partite sono visibili su Netflix). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
