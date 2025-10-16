Frigoriferi vuoti e vergogna di chiedere aiuto la nuova povertà alimentare a Roma
Il report 'Quando il cibo non basta' di 'Terra!' racconta la povertà alimentare al Tufello: madri che rinunciano a mangiare per i figli, anziani costretti a tagliare sulla qualità del cibo, giovani che saltano la colazione. “Non è solo fame, ma esclusione sociale e perdita di dignità”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Frigoriferi vuoti e vergogna di chiedere aiuto, la nuova povertà alimentare a Roma - ' racconta la povertà alimentare al Tufello: madri che rinunciano a mangiare per i figli, anziani costretti ... Si legge su fanpage.it
Giornata mondiale dell’alimentazione, le storie di povertà nei Paesi ‘ricchi’: “Salto il pasto per pagare le medicine” - le storie di chi vive l'insicurezza alimentare in Italia: donne, anziani e adolescenti tra rinunce e vergogna ... Segnala ilfattoquotidiano.it