Frigoriferi vuoti e vergogna di chiedere aiuto la nuova povertà alimentare a Roma

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il report 'Quando il cibo non basta' di 'Terra!' racconta la povertà alimentare al Tufello: madri che rinunciano a mangiare per i figli, anziani costretti a tagliare sulla qualità del cibo, giovani che saltano la colazione. “Non è solo fame, ma esclusione sociale e perdita di dignità”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

