Frattesi Inter spunta questa promessa sul rinnovo | le cose stanno cambiando cosa filtra

Inter News 24 Frattesi Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’arrivo di Cristian Chivu in panchina. Tutti i dettagli in merito. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la posizione di Davide Frattesi all’ Inter resta tutta da definire. Il centrocampista classe 1999, arrivato dal Sassuolo nell’estate 2023, era stato individuato come uno dei pilastri per il futuro del club, tanto che in estate si era parlato di un possibile rinnovo con adeguamento del contratto, attualmente in scadenza nel 2028. Tuttavia, l’entusiasmo iniziale si è raffreddato. La proprietà Oaktree, che ha preso in mano la gestione operativa dei nerazzurri, ha deciso di valutare attentamente il contributo reale del giocatore prima di procedere a qualsiasi miglioramento economico. 🔗 Leggi su Internews24.com

