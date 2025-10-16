“Ci troviamo di fronte a chi vuole il ritorno delle pubblicità sessiste ma allo stesso tempo vota perché non ci sia nessuna educazione per comprendere quello che ha fatto ripartire dall’altra parte”. Così la senatrice del Pd, Simona Malpezzi, ha concluso il suo intervento al Senato contro l’emendamento al ddl annuale sulla concorrenza in discussione in Aula proposto da Fratelli d’Italia che propone di cancellare il divieto di affissioni pubblicitarie con contenuti sessisti, omofobi e discriminatori. Nello stesso intervento Malpezzi ha fatto riferimento anche all’emendamento approvato i commissione Cultura della Camera per vietare l’educazione affettiva anche alle scuole medie, le scuole secondarie di primo grado. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Fratelli d’Italia vuole il ritorno delle pubblicità sessiste”: Malpezzi (Pd) contro l’emendamento sullo stop alle affissioni discriminatorie