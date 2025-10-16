Francini D’Aquino Brilli Dapporto Troiano Ciufoli protagonisti agli Antei

Arezzo, 16 ottobre 2025 –  Al via da venerdì 7 novembre la stagione 202526 del Teatro degli Antei di Pratovecchio. Otto appuntamenti nel cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Chiara Francini, Tosca D’Aquino, Nancy Brilli, Massimo Dapporto, Fabio Troiano, Ninni Bruschetta, Claudio “Greg” Gregori, Roberto Ciufoli, Toni Fornari sono alcuni dei protagonisti di una stagione in cui si incontrano interpreti e autori di primo piano della scena nazionale. Conferme vecchi abbonamenti dal 14 al 24 ottobre, nuovi abbonamenti disponibili dal 25 ottobre al 3 novembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

