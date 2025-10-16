Sebastien Lecornu incassa la 'fiducia' dell'Assemblea Nazionale e si prepara alla battaglia parlamentare sul Bilancio. L'aula ha respinto entrambe le mozioni di censura presentate da La France Insoumise e dal Rassemblement National: le due mozioni non hanno ottenuto i 289 voti necessari a far cadere il governo e si sono fermate rispettivamente a 271 e 144 voti. Passaggio chiave, la decisione dei Socialisti di non votare contro l'esecutivo dopo l'annuncio di Lecornu sul rinvio della contestatissima riforma delle pensioni, bandiera del macronismo, approvata nel 2023 senza voto parlamentare e messa momentaneamente nel cassetto per garantire la sopravvivenza dell'esecutivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Francia: respinte mozioni censura, Lecornu va avanti