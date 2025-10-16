Francia respinta sfiducia a Lecornu

Tv2000.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caos politico in Francia. Il premier incaricato Lecornu incassa la fiducia. Respinte le due mozioni: “Ora andiamo avanti.” La finanziaria in aula dal 24 ottobre. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

francia respinta sfiducia a lecornu

© Tv2000.it - Francia, respinta sfiducia a Lecornu

