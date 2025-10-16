Francia respinta sfiducia a Lecornu

Il caos politico in Francia. Il premier incaricato Lecornu incassa la fiducia. Respinte le due mozioni: “Ora andiamo avanti.” La finanziaria in aula dal 24 ottobre. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Francia, respinta sfiducia a Lecornu

Approfondisci con queste news

#Tg2000 - #Francia, respinta sfiducia a #Lecornu #16ottobre #Tv2000 #politica @tg2000 - X Vai su X

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – In una risoluzione non vincolante adottata con 469 voti favorevoli, 97 contrari e 38 astensioni, il Parlamento Europeo condanna con forza “le azioni sconsiderate e provocatorie” della Russia per le violazioni dello sp - facebook.com Vai su Facebook

Lecornu, in Francia il governo è salvo: respinte le mozioni di sfiducia. Tra i socialisti sette franchi tiratori - Lecornu va avanti: in Francia sono state bocciate le due mozioni antigovernative presentate dalla sinistra radicale e dall'estrema destra dopo che i socialisti hanno deciso di dare una chance al primo ... Da firstonline.info

Francia, respinta la mozione di sfiducia di Lfi contro il governo Lecornu - La mozione di sfiducia presentata da La France Insoumise (LFI) è stata respinta con 271 voti sui 289 necessari per avere la maggioranza. Scrive ansa.it

***Francia: governo Lecornu salvo, respinte mozioni di sfiducia - Le mozioni di sfiducia sul governo Lecornu sono state respinte. Si legge su ilsole24ore.com