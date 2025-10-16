La riforma delle pensioni, approvata nel 2023 senza passare per un voto parlamentare (grazie all’uso dell’articolo 49.3 della Costituzione sui poteri speciali del Presidente della Repubblica), prevede l’innalzamento dell’età pensionabile da 62 a 64 anni e l’allungamento degli anni di contribuzione necessari per ottenere una pensione piena (entro il 2030). Aumenta il periodo minimo contributivo, e irrigidisce l’utilizzo dei regimi speciali per i lavori usuranti. Secondo quanto stimato dalla Cour des Comptes (la Corte dei Conti francese) e altri enti di controllo, queste misure avrebbero almeno limitato il deficit del sistema pensionistico, oggi intorno ai 6,6 miliardi di euro all’anno. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Francia, Macron fa retromarcia sulle pensioni: la riforma sospesa per evitare il voto anticipato