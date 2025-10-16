Francia Lecornu verso la fiducia | oggi il voto
La sopravvivenza del governo di Sèbastien Lecornu sarà decisa da una manciata di voti. L’aula dell’Assemblea Nazionale esaminerà e voterà oggi a partire dalle 9 le due mozioni di censura contro l’esecutivo presentate dal Rassemblement National e da La France Insoumise. Sulla carta i numeri per sfiduciare Lecornu non ci sono. I voti combinati di RN, LFI, Ecologisti e Comunisti non raggiungeranno. 🔗 Leggi su Feedpress.me
